Kelly Clarkson mit den Kindern in Quarantäne: «Ich bin so kaputt!»

Kelly Clarkson (39) hat Fans einen Einblick in die Quarantäne mit ihren Kindern gegeben. In ihrer Talkshow «The Kelly Clarkson Show» schaltete sie sich von zuhause aus zu. Dabei zeigte sich Clarkson im ungewohnten Look. Nur mit einem Bademantel bekleidet und ohne Make-up erzählte sie ihren Zuschauern und der Moderatorin Taraji P. Henson (51) von ihrem Leben in Isolation. «Ich bin so kaputt», erklärte die Sängerin.