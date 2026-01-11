Kelly Clarkson: So geht es ihren Kindern nach Tod des Vaters

Die Kinder lieben das Kuscheln

Am meisten scheinen Tochter River Rose (11) und Sohn Remington «Remy» Alexander (9) derzeit Nähe zu benötigen. «In letzter Zeit gab es viel zu tun in unserer Familie, deshalb habe ich meinen Kindern erlaubt, öfter bei mir zu schlafen», verriet die Sängerin und Moderatorin. «Sie sind gerade in dieser besonderen, kleinen, lustigen Phase, in der sie sich schon selbst den Po abwischen können, aber noch klein genug sind, um Kuscheln und Schmusen zu lieben.»