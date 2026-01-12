Kelly Clarkson: So geht es ihren Kindern nach Tod des Vaters

Kelly Clarkson (43) hat fünf Monate nach dem Tod ihres Ex–Mannes Brandon Blackstock (1976–2025) einen kleinen Einblick in ihr Privatleben gegeben. Während einer Fragerunde auf YouTube sprach sie darüber, wie es den beiden gemeinsamen Kindern nach dem Verlust geht.
Die Kinder lieben das Kuscheln
Am meisten scheinen Tochter River Rose (11) und Sohn Remington «Remy» Alexander (9) derzeit Nähe zu benötigen. «In letzter Zeit gab es viel zu tun in unserer Familie, deshalb habe ich meinen Kindern erlaubt, öfter bei mir zu schlafen», verriet die Sängerin und Moderatorin. «Sie sind gerade in dieser besonderen, kleinen, lustigen Phase, in der sie sich schon selbst den Po abwischen können, aber noch klein genug sind, um Kuscheln und Schmusen zu lieben.»
Im Bett liegen dann auch oft noch die zwei Hunde der Familie. «Ganz schön viel», scherzte Kelly Clarkson. Dennoch wolle sie die gemeinsame Einschlafzeit im Bett nicht missen: «Aber es ist wirklich etwas Besonderes, denn... die Gespräche, die man in dieser Zeit führt, sind ziemlich süss. Das ist also wahrscheinlich meine liebste Tageszeit.»
Brandon Blackstock wurde nur 48 Jahre alt
Talentmanager Brandon Blackstock war am 7. August 2025 im Alter von nur 48 Jahren einer Krebserkrankung erlegen. «Mit grosser Trauer teilen wir mit, dass Brandon Blackstock verstorben ist», erklärte damals ein Sprecher der Familie. «Brandon hat über drei Jahre lang tapfer gegen den Krebs gekämpft. Er ist friedlich im Kreise seiner Familie verstorben.»
Kelly Clarkson hatte Brandon Blackstock Ende 2013 geheiratet. Das Paar trennte sich dann im Jahr 2020, geschieden wurde es 2022. Aus seiner ersten Ehe mit Melissa Ashworth (51) hatte Blackstock zudem zwei weitere Kinder. 2022 wurde er Grossvater, als seine älteste Tochter Savannah einen Sohn namens Lake zur Welt brachte.