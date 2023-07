Kelly McCreary verlässt «Grey's Anatomy»: Ein Abschied für immer?

«Die Tür ist für mich sicherlich offen»

Am Ende ihrer Abschiedsfolge steht Maggie gemeinsam mit ihrer leiblichen Mutter Ellis sowie ihrer verstorbenen Adoptiv-Mutter Diane Pierce (LaTanya Richardson, 73) im Aufzug und verabschiedet sich in ein neues Leben. «Maggie Pierce zu spielen, ist eine der wahren Freuden meines Lebens gewesen», erklärte McCreary im März kurz nach der Bekanntgabe ihres Ausstiegs in einem Statement. «Ich gehe mit tiefer Dankbarkeit für jeden Schritt auf dieser Reise. Ich freue mich auf dieses nächste Kapitel und darauf, was die Zukunft bringt.»