Kelly Osbourne: Erster Geburtstag ohne ihren Vater Ozzy Osbourne

Die Gewissheit, nie wieder eine dieser persönlichen Zeilen von ihrem Vater zu erhalten, trifft sie hart, wie Osbourne deutlich macht. «Das Wissen, dass ich nie wieder eine bekomme, zerreisst mir das Herz. Hier sind nur ein paar davon. Sie waren immer kurz, schlicht, aber sie sagten alles, was ich hören musste. Ich liebe dich, Daddy. Morgen wird ohne dich schrecklich sein.» Zu ihren Worten postete sie auch eine Reihe von Throwback–Fotos, die sie gemeinsam mit ihrem berühmten Vater zeigen.