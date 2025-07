Kelly Osbourne: Verlobung am Rande des Black-Sabbath-Abschieds

Sie sind Eltern eines Sohnes

Im Mai 2022 verkündeten die beiden dann bereits den nächsten grossen Beziehungsschritt: Kelly Osbourne gab ihre Schwangerschaft bekannt. «Ich weiss, dass ich in den letzten Monaten sehr still war, deshalb wollte ich euch allen erzählen, warum ... Ich freue mich riesig, euch mitteilen zu können, dass ich Mama werde», schrieb sie damals auf Instagram. Sie sei «überglücklich». Ihr Sohn kam Ende 2022 zur Welt. In einer Folge des Podcasts «The Osbournes» vom September 2023 schwärmte sie von ihrem Kind: «Er ist das Beste, was mir je passiert ist. Ich liebe es einfach, Mutter zu sein. Es bedeutet mir alles.»