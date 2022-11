Kelly Rowland: Süsser Auftritt mit ihrer Familie

Sängerin Kelly Rowland (41) ist am Donnerstag bei der amfAR-Gala im Pacific Design Center in West Hollywood mit einem Preis geehrt worden. Den Award of Courage nahm sie in Begleitung ihres Ehemannes Tim Weatherspoon und ihres Sohnes Titan Jewell entgegen, der an diesem Freitag (4. November) seinen achten Geburtstag feiert. Laut «Daily Mail» posierte das Trio nicht nur für die Fotografen, sondern zeigte sich auch bei der Verleihung des Preises gemeinsam auf der Bühne.