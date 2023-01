Rallye-Star und erfolgreicher Unternehmer

Ken Block war einer der berühmtesten Rallye-Fahrer der Welt, in seiner Debütsaison bei der Rally America wurde er direkt «Rookie of the Year», 2013 erreichte er Rang sieben der Rallye-Weltmeisterschaft in Mexiko. Das Multitalent versuchte sich aber auch im Motocross, Skateboarden oder diversen Wintersportarten. Die «Gymkhana»-YouTube-Videos seiner Drifts erreichten teils weit über 100 Millionen Klicks, in der Szene galt er als Legende. Auf Instagram folgten ihm allein über 7,7 Millionen Menschen.