An Halloween (31. Oktober) haben einige Stars zu kreativen und ausgefallenen Kostümen gegriffen. So schlängelte sich etwa Heidi Klum (49) auf ihrer berühmten Grusel-Party als Wurm über den roten Teppich, Kim Kardashian (42) begeisterte hingegen als «X-Men»-Charakter Mystique. Doch es gibt Promis, die dieses Jahr in Sachen Verkleidung etwas übers Ziel hinausgeschossen sind - und dafür jetzt Kritik einstecken müssen.