Kendall Jenner über die komplexe Beziehung zu «Dad» Caitlyn Jenner

Kendall Jenner (29) hat offene Worte über ihre komplexe Beziehung zu «Dad» Caitlyn Jenner (76) geteilt. In der neuen Folge der Realityshow «The Kardashians» trat Caitlyn Jenner erstmals in der Hulu–Show auf, Kendall sprach anschliessend über die nicht ganz einfache Dynamik zwischen den beiden.
In der Folge sprechen die beiden laut dem «People»–Magazin über die Waldbrände in Los Angeles im Januar 2025. Caitlyn kündigte an, im Falle eines Feuers nicht evakuieren zu wollen, sondern stattdessen mit einem Gartenschlauch vor ihrem Haus in Malibu sitzen zu wollen.
In einem anschliessenden Interview erklärte Kendall: «Ich muss meine Beziehung zu Dad in gewisser Weise unterteilen, weil ich sie liebe. Sie ist mein Dad. Wir haben ein gutes Verhältnis. Aber manchmal frustrieren mich bestimmte Dinge, weil wir komplett unterschiedliche Ansichten haben.»
Trotz der Unterschiede betonte Kendall, wie wichtig Caitlyn in ihrem Leben bleibt: «Ich will sie immer einbeziehen. Ich weiss, dass sie ausserhalb der Familie nicht viel hat und dass sie sich manchmal einsam fühlt. Man will doch nicht, dass jemand traurig ist – vor allem nicht sein Dad, jemand, den man liebt und der einem wichtig ist.»
Konservative Ansichten führten schon mehrmals zu Konflikten
Caitlyn Jenner, die 2015 öffentlich als trans Frau ihr Coming–out hatte, ist bekannt für ihre konservativen politischen Ansichten. Sie hat sich mehrfach als Unterstützerin der Republikanischen Partei und auch von Donald Trump geäussert – was innerhalb der Kardashian–Jenner–Familie für Spannungen sorgte. 2021 kandidierte sie als Republikanerin bei der Gouverneurswahl in Kalifornien, verlor jedoch deutlich. Ihre Haltung zu LGBTQ+–Themen, insbesondere zu trans Rechten im Sport, wurde vielfach kritisiert – auch aus der queeren Community.
Kendall sprach in der Episode nicht direkt über Caitlyns politische Überzeugungen, doch das Thema war in der Familie schon häufiger ein Streitpunkt. Bereits 2016 sagte Kris Jenner (69) in der Realityshow «I Am Cait»: «Du bist kein Politiker, aber du denkst manchmal, du bist einer. Nicht jeder wird immer deiner Meinung sein – und manchmal wirst du darüber etwas grantig.»
Caitlyns erster Auftritt bei «The Kardashians»
Die Folge markiert zudem Caitlyns erstes Auftreten in der aktuellen Hulu–Serie «The Kardashians». In der früheren Realityshow «Keeping Up with the Kardashians» war sie noch regelmässig zu sehen. Kris Jenner, lud ihre Ex–Ehepartnerin ein, um gemeinsam mit der Familie Abschied von ihrem alten Haus in Hidden Hills zu nehmen. Dort hatte Caitlyn früher mit Kris und den Kindern gelebt. «Es ist nur richtig, dass Caitlyn heute Abend hier ist, weil sie Teil all dieser Erinnerungen war», erklärte Kris in einem Confessional. «Es war nicht nur mein Haus – es war unser Haus.» Kris und Caitlyn waren von 1991 bis 2014 verheiratet.