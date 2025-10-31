Kendall Jenner über die komplexe Beziehung zu «Dad» Caitlyn Jenner

Caitlyns erster Auftritt bei «The Kardashians»

Die Folge markiert zudem Caitlyns erstes Auftreten in der aktuellen Hulu–Serie «The Kardashians». In der früheren Realityshow «Keeping Up with the Kardashians» war sie noch regelmässig zu sehen. Kris Jenner, lud ihre Ex–Ehepartnerin ein, um gemeinsam mit der Familie Abschied von ihrem alten Haus in Hidden Hills zu nehmen. Dort hatte Caitlyn früher mit Kris und den Kindern gelebt. «Es ist nur richtig, dass Caitlyn heute Abend hier ist, weil sie Teil all dieser Erinnerungen war», erklärte Kris in einem Confessional. «Es war nicht nur mein Haus – es war unser Haus.» Kris und Caitlyn waren von 1991 bis 2014 verheiratet.