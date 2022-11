Kendall Jenner zieht auf eine Farm

«Ich habe viele Ideen und viele Dinge, die ich gerne im Leben tun würde, also freue ich mich darauf, all diese Dinge weiter zu erforschen, aber ... ich ziehe auf eine Ranch», zitiert «People» aus der Folge. Ein Produzent mutmasst aus dem Off: «Du wirst irgendwo mit Pferden enden», worauf sie antwortet: «Ich bin ein echtes Cowgirl.»