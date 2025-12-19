Kennedy Center in Washington wird in «Trump Kennedy Center» umbenannt

Kontroverse Vorstandssitzung

Die Abstimmung fand während einer Vorstandssitzung statt, in die sich Präsident Trump telefonisch zuschaltete. Trump, der im Februar von einem neu konstituierten Vorstand zum Vorsitzenden gewählt worden war, hatte in der Vergangenheit häufiger darüber gescherzt, das Zentrum in «Trump Kennedy Center» umzubenennen. Nun hat sein handverlesenes Gremium diesen Wunsch offiziell bestätigt. Der Prozess verlief laut CNN jedoch nicht ohne Konflikte – offenbar wurden Gegenstimmen während der Konferenz stummgeschaltet.