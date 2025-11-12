Kennedy-Enkel Jack Schlossberg kandidiert für den US-Kongress

Für diese Themen brennt Jack Schlossberg

Der 12. Bezirk von New York umfasst Manhattans Upper West Side, Upper East Side und Midtown. Der bisherige Repräsentant, Demokrat Jerry Nadler, hatte im September verkündet, bei den nächsten Wahlen nicht erneut anzutreten. Seine politischen Ziele beschreibt Schlossberg auf seiner Webseite: Korruption bekämpfen, Bürgerrechte und persönliche Freiheiten verteidigen, bezahlbaren Wohnraum schaffen, die öffentliche Gesundheit schützen und Vertrauen in die Regierung wiederaufbauen. «Ich kandidiere nicht, weil ich alle Antworten habe», so Schlossberg. «Ich kandidiere, weil die Menschen von New York 12 die Antworten haben. Ich möchte ihre Stimmen nach Washington tragen und für sie handeln.»