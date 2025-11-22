Kennedy-Enkelin Tatiana Schlossberg ist unheilbar an Leukämie erkrankt

«Neue Tragödie» in der Kennedy–Familie

An anderer Stelle schreibt Schlossberg in Bezug auf den Kennedy–Fluch: «Jetzt habe ich ihrem Leben, dem Leben unserer Familie, eine neue Tragödie hinzugefügt, und ich kann nichts tun, um das aufzuhalten.» Sie wolle so viel Zeit wie möglich mit ihren Kindern verbringen, doch es falle ihr schwer, im Hier und Jetzt zu leben. «Manchmal rede ich mir ein, dass ich mich für immer daran erinnern werde, dass ich mich auch noch daran erinnern werde, wenn ich tot bin. Natürlich werde ich das nicht.» Trotzdem sage sie sich genau das immer wieder.