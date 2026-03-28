«Kennedy»-Serie: Netflix zeigt erstes Bild von Michael Fassbender

Der Aufstieg einer Dynastie

Die erste Staffel der achtteiligen Serie basiert auf Fredrik Logevalls Buch «JFK: Coming of Age in the American Century, 1917–1956». Die Handlung setzt in den 1930er Jahren an und beleuchtet den unwahrscheinlichen Aufstieg von Joe und Rose Kennedy sowie ihren neun Kindern. Ein zentrales Thema wird das angespannte Verhältnis zwischen den Brüdern sein: Während John F. Kennedy versucht, seinen eigenen Weg zu finden, kämpft er stetig darum, aus dem Schatten seines Bruders Joe Jr. herauszutreten, der als der «goldene Junge» der Familie gilt.