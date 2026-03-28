«Kennedy»-Serie: Netflix zeigt erstes Bild von Michael Fassbender

Netflix hat ein erstes Hinter–den–Kulissen–Foto der mit Spannung erwarteten Serie «Kennedy» veröffentlicht. Es zeigt Michael Fassbender (48) in seiner Rolle des Patriarchen Joe Kennedy Sr. (1888–1969). Pünktlich zum Produktionsstart in London hat der Streamingdienst zudem 13 Neuzugänge zum Cast bekannt gegeben.
Diese Schauspieler verkörpern den Kennedy–Clan für Netflix
Neben Fassbender bilden Laura Donnelly als Rose Kennedy sowie Nick Robinson (Joe Jr.), Joshuah Melnick (John F. Kennedy alias «Jack»), Lydia Peckham (Rosemary) und Saura Lightfoot–Leon (Kick) als die ältesten Kennedy–Kinder den Kern der Besetzung.
Die Liste der neu verpflichteten Schauspieler liest sich wie ein Who's Who der Zeitgeschichte und verspricht eine detailgetreue Darstellung des politischen Gefüges der 1930er und 1940er Jahre. Zu den prominentesten Neuzugängen gehört Wyatt Russell, der den berühmten Flieger Charles Lindbergh verkörpern wird.
Spannend ist auch die Besetzung der politischen Gegenspieler und Weggefährten: Albert Welling übernimmt die Rolle des britischen Staatsmanns Winston Churchill, während Toby Huss als US–Präsident Franklin D. Roosevelt und Eddie Marsan als der erste FBI–Direktor J. Edgar Hoover zu sehen sein werden.
Auch die gesellschaftlichen Kreise rund um den Clan werden prominent besetzt. Caitlin FitzGerald spielt die einflussreiche Autorin Clare Boothe Luce und Hera Hilmar schlüpft in die Rolle der dänischen Journalistin Inga Arvad, die eine enge Verbindung zum jungen John F. Kennedy pflegte. Weitere Rollen wie der ehemalige britische Premierminister Neville Chamberlain (Robin Soans) und der Journalist Arthur Krock (Patrick Fischler) verdeutlichen den Fokus der Serie auf das globale Machtgefüge jener Ära.
Der Aufstieg einer Dynastie
Die erste Staffel der achtteiligen Serie basiert auf Fredrik Logevalls Buch «JFK: Coming of Age in the American Century, 1917–1956». Die Handlung setzt in den 1930er Jahren an und beleuchtet den unwahrscheinlichen Aufstieg von Joe und Rose Kennedy sowie ihren neun Kindern. Ein zentrales Thema wird das angespannte Verhältnis zwischen den Brüdern sein: Während John F. Kennedy versucht, seinen eigenen Weg zu finden, kämpft er stetig darum, aus dem Schatten seines Bruders Joe Jr. herauszutreten, der als der «goldene Junge» der Familie gilt.
Unter der Leitung von Showrunner Sam Shaw und dem preisgekrönten Regisseur Thomas Vinterberg verspricht die Produktion, die persönlichen Rivalitäten und Tragödien zu enthüllen, die diese ikonische Dynastie geformt haben. Die Dreharbeiten finden derzeit in London statt. Einen offiziellen Starttermin gibt es bisher nicht.