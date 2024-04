Kettcar stossen Beyoncé von der Spitze der deutschen Album-Charts

Kleine Veränderung in den Single–Charts

In den Single–Charts kann sich Beyoncé hingegen verbessern. Ihre Single «Texas Hold ‹Em» steigt im Vergleich zur Vorwoche um einen Patz auf die Vier. Die Platzierungen auf dem Treppchen bleiben gleich: Hier rangieren in dieser Reihenfolge weiterhin «I Like The Way You Kiss Me» von Artemas, Benson Boone (21) mit «Beautiful Things» und Cyrils Hit «Stumblin› In». «Zeit, dass sich was dreht» von Herbert Grönemeyer (68) und $oho Bani (25) muss Beyoncé Platz machen und landet auf der Fünf.