Kevin Bacon erinnert sich an Leichenfund am Set von «Wild Things»

«Irgendwie bezeichnend für die Stimmung des Films»

Der Schauspieler soll sich für das Branchenmagazin «Variety» in einem Video an Zitate aus seinen Filmen erinnern. Als es um eine Textzeile in «Wild Things» geht, kann er sie zwar nicht richtig einordnen. Er erzählt aber von einem nächtlichen Dreh in den Everglades in Florida, bei dem die Filmcrew eine echte Leiche entdeckt hat.