Kevin Costner bekennt sich öffentlich als «Swiftie»

Kürzlich bekannte sich der Oscarpreisträger Kevin Costner (68) als Fan von Taylor Swift. Nach einem Konzertbesuch in Los Angeles am vergangenen Donnerstag (10. August), bei dem er zusammen mit seiner Tochter Grace (13) die Pop-Ikone auf der Bühne erlebte, veröffentlichte der Schauspieler einen Instagram-Post, in dem er schrieb: «Ich war absolut überwältigt, als ich sah, wie ihre Kunst so viele Menschen zusammenbrachte.» Weiter schrieb er: «Ich bin jetzt offiziell ein Swiftie!»