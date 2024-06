Kevin Costner: Dieses Versprechen gab er einst Whitney Houston

Die Bindung zwischen den «Bodyguard»–Stars blieb über all die Jahre hinweg bestehen – und sie war so eng, dass der Schauspieler bei ihrer öffentlichen Trauerfeier im Februar 2012 eine Grabrede halten durfte. Er war einer von acht Rednern, und für seine bewegenden Worte bekam er damals viel Lob. Erst habe er aber gar nicht sprechen wollen, die Einladung dann aber auf Drängen von Houstons Tante Dionne Warwick (83) angenommen. «Ich habe einfach ja gesagt. Ich konnte die Last auf ihr spüren, jetzt war sie auf mich übergegangen. Was soll ich über dieses kleine Mädchen sagen? Und [dann] ging ich zurück in die Kirche in Newark und sie war voll», erinnerte er sich. «Es war elektrisierend. Es spielten zwei Bands, die Kirche war lebendig. Es war wie ein Boom!»