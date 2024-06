Kevin Costner macht es offiziell: Er kehrt «Yellowstone» den Rücken

Enttäuscht von «Yellowstone»–Kollegen

Konkrete Gründe für seinen Abschied von «Yellowstone» nannte Kevin Costner in seiner Videobotschaft nicht. In Interviews der letzten Wochen sprach er jedoch immer wieder über Spannungen hinter den Kulissen, die zu seinem zeitweiligen Ausscheiden geführt hatten, das sich jetzt als endgültig entpuppte. So wurde ihm etwa vorgeworfen, dass er zu selten am Set aufgetaucht sei und andere Prioritäten gehabt hätte.