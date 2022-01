Kevin Costner: So wichtig ist ihm seine Familie

Obwohl sich der Oscar-Preisträger inzwischen auf seine Familie konzentriert, ist Kevin Costner auch weiterhin als Schauspieler und Regisseur aktiv. Unter anderem ist er seit 2018 in der Western-Serie «Yellowstone» zu sehen. Seinen Durchbruch in Hollywood feierte Costner Ende der 80er Jahre an der Seite von Sean Connery (1930-2020) und Robert De Niro (78) in dem Thriller «Die Unbestechlichen».