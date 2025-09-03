Kevin Costner trauert um «Der mit dem Wolf tanzt»-Star Graham Greene

«Ein Meister seines Fachs»

Costner hebt besonders die Szene hervor, die er mit dem Post teilte. «Ich denke an diese Szene im Besonderen, in der er mit so wenigen Worten so viel über die Beziehung zwischen Dunbar und den Ureinwohnern etablieren konnte. Er war ein Meister seines Fachs und ein wunderbarer Mensch.» Mit diesen Worten würdigt der 70–Jährige nicht nur Greenes schauspielerisches Können, sondern auch seine Persönlichkeit.