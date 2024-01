Kevin Costners Ex Christine Baumgartner ist offenbar wieder vergeben

«People» beruft sich auf eine Freundin von Baumgartner. «Ursprünglich war Josh nur ein Freund», zitiert das Magazin die Quelle. «Christine mag es, Zeit mit ihm zu verbringen. Er ist ein geschiedener Vater und versteht, was sie durchgemacht hat. Sie lieben beide das Meer und das Leben am Strand. Es ist etwas, das Christine glücklich macht.» Ein weiterer Insider fügt an, dass Baumgartner und Connor zwar daten sollen, allerdings auch schon vorher «eine starke Freundschaft» hatten. Sie seien «am gleichen Punkt in ihrem Leben» und hätten «viel Spass zusammen».