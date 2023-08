Kevin Hart nach sportlichem Übermut vorerst auf Rollstuhl angewiesen

Auf schmerzliche, zum Glück aber nicht ernsthaft gefährliche Weise wurde US–Komiker und Schauspieler Kevin Hart (44) an sein Alter erinnert. Wie er auf seinem offiziellen Instagram–Account reumütig verrät, hatte er allen Ernstes geglaubt, den befreundeten und deutlich jüngeren Ex–Football–Profi Stevan Ridley (34) zu einem Wettrennen herausfordern zu müssen. Die Konsequenz: «Ich bin 44 Jahre alt und muss auf meinem Arsch sitzen! Ich bin der dümmste Mann der Welt!», schreibt Hart zu einem Video, in dem er in einem Rollstuhl sitzt.