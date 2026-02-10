Kevin James solo beim Super Bowl: Das steckt hinter der viralen Aktion

Nicht die erste virale Werbeaktion für «Solo Mio»

Die Aktion beim Super Bowl war nicht der erste Publicity–Stunt zu «Solo Mio». Die Verantwortlichen hatten die Werbung bereits im Oktober 2025 gestartet, indem sie bei Instagram einen Account namens «thisismatttaylor» launchten. Darin gab Matt Taylor Einblicke in sein Leben und seine Arbeit in der Schule. Auch sein Heiratsantrag war dort zu sehen.