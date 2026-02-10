Kevin James solo beim Super Bowl: Das steckt hinter der viralen Aktion

Er sass ganz alleine im Levi‹s Stadium in Santa Clara, mit einem Blumenstrauss in der Hand und einem traurigen Ausdruck im Gesicht. Kevin James› (60) Besuch beim Super Bowl am Sonntag ging viral. Mehrere Stadionbesucher filmten ihn und luden Videos davon bei TikTok und Co. hoch.
Muss man sich Sorgen um den Komiker machen? Natürlich nicht. Bei seinem Super–Bowl–Solo handelt es sich um eine Werbeaktion für seinen neuen Film «Solo Mio».
«Solo Mio»: Darum geht es in dem neuem Film mit Kevin James
In der romantischen Komödie spielt der «King of Queens»–Star den Kunstlehrer Matt Taylor, den seine Braut vor dem Altar sitzen lässt. Also begibt er sich alleine auf die geplante Hochzeitsreise durch Italien, begleitet von einer jungen Einheimischen. «Solo Mio» ist am 6. Februar in den US–Kinos gestartet.
Nicht die erste virale Werbeaktion für «Solo Mio»
Die Aktion beim Super Bowl war nicht der erste Publicity–Stunt zu «Solo Mio». Die Verantwortlichen hatten die Werbung bereits im Oktober 2025 gestartet, indem sie bei Instagram einen Account namens «thisismatttaylor» launchten. Darin gab Matt Taylor Einblicke in sein Leben und seine Arbeit in der Schule. Auch sein Heiratsantrag war dort zu sehen.
Dass es sich um einen Promo–Account für einen Film handelt, machten die Macher zunächst nicht kenntlich. Während manche Beobachter Kevin James sofort erkannten, sollen laut Medienberichten andere geglaubt haben, dass es sich um einen echten Lehrer handelt, der dem «Kaufhaus Cop»–Darsteller nur verblüffend ähnlich sehe.