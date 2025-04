Kevin Kühnert erklärt erstmals seinen Rückzug aus der Politik

Etwas über ein halbes Jahr ist es nun schon her, dass sich der ehemalige SPD–Generalsekretär Kevin Kühnert (35) überraschend aus der Politik zurückgezogen hat. Die genauen Beweggründe für diesen Schritt behielt er bislang für sich, erläutert sie nun jedoch im Gespräch mit der Wochenzeitung «Die Zeit». Demnach sei in seinem alltäglichen Leben ein Punkt erreicht worden, an dem er die Wahrscheinlichkeit körperlicher Angriffe auf seine Person als zu hoch ansah.