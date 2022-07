Der Serienstar, der private Dinge nur selten in der Öffentlichkeit teilt, wolle mit seinem Post auch zeigen, dass eine harmonische Trennung möglich sei, «wenn wir füreinander da sind und offen bleiben». Am Ende schreibt er: «Ich hoffe, dass jeder so gesegnet sein kann: seine Kinder mit einer der besten Freundinnen grosszuziehen»