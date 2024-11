Kevin Smith verspricht «Dogma 2» - mit Ben Affleck und Matt Damon?

Offenbar marschierte Smith daraufhin mit dem «Good Will Hunting»–Skript in den Händen zum Filmstudio Miramax und sorgte dafür, dass es dort eine Chance erhält – der Rest ist Geschichte. Affleck und Damon gewannen 1998 den Oscar in der Kategorie «Bestes Originaldrehbuch», vergassen jedoch prompt in ihrer Dankesrede, Smith zu würdigen. «Seit mehr als 25 verdammten Jahren kann ich den beiden das unter die Nase reiben, was auch der Grund ist, warum sie in all meinen Filmen auftauchen.» Anscheinend ist er sich sicher, dass das auch bei «Dogma 2» der Fall sein wird.