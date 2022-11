Die besagten Vorfälle sollen sich in den Jahren 2001 bis 2004 ereignet haben. Spacey muss sich in dem Strafgerichtsprozess bereits wegen sexueller Übergriffe verantworten, die sich der Anklage zufolge im März 2005 und August 2008 in London sowie im April 2013 in Gloucestershire zugetragen haben sollen. Die nun erfolgte Ausweitung der Anklage sei laut «The Guardian» auf eine Überprüfung der Beweismittel durch die Metropolitan Police zurückzuführen. Spacey war im Juli persönlich in London vor Gericht erschienen und hatte sich bezüglich der damals bereits gegen ihn erhobenen Vorwürfe für nicht schuldig erklärt.