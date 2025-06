Kevin Spacey bleibt stur: Keine Versöhnung mit Hollywood-Kollegen

Tatsächlich war Spacey in den vergangenen Jahren nicht in hochkarätigen Produktionen zu sehen. Er spielte etwa eine Nebenrolle in Franco Neros (83) 2021 erschienenem Detektivfilm «L'uomo che disegnò Dio», sprach in «Control» ein selbstfahrendes Auto ein oder verkörperte in «The Contract» den Teufel. Seine neueren Arbeiten «The Awakening» und «1780» sind gegenwärtig noch nicht veröffentlicht.