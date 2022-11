Seit Bekanntwerden der Vorwürfe gegen Spacey im Jahr 2017 ist dieser lediglich in den zwei Langfilmen «Billionaire Boys Club» (2018) und «L'uomo che disegnò Dio» (2022) aufgetreten. Demnächst wird der Darsteller noch in den bereits abgedrehten «Peter Five Eight» sowie «Gore» zu sehen sein. Daneben wird sich Spacey im kommenden Jahr in London wegen sexueller Übergriffe vor Gericht verantworten müssen. Die Anklage in dem Prozess wurde erst vor wenigen Wochen ausgeweitet, nachdem Spacey sieben weitere sexuelle Übergriffe gegen einen Mann vorgeworfen werden, darunter Nötigung zu sexuellen Aktivitäten.