Kevin Spacey in Venedig: Er stellt neue Regiearbeit vor

Kevin Spacey (66) arbeitet weiter an seiner Wiederaufnahme in die globale Filmgemeinde. Nachdem er im Mai am Rande des Filmfestivals von Cannes einen Preis für sein Lebenswerk erhalten hatte, zeigte sich der Schauspieler nun in Venedig. Im Rahmen der 82. Internationalen Filmfestspiele stellte Spacey seinen neuen Film «Holiguards Saga – The Portal of Force» vor.