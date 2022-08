Kevin Spacey muss «House of Cards»-Machern 31 Millionen Dollar zahlen

Grosser Name im MeToo-Skandal

Spacey ist neben Harvey Weinstein (70) und Bill Cosby (85) eines der prominentesten Gesichter des MeToo-Skandals, der im Jahr 2017 aufbrandete. Mehrere junge Männer werfen Spacey vor, ohne Einverständnis unsittlich von ihm berührt worden zu sein. So auch am Set von «House of Cards», wo Spacey mit kruden Kommentaren und sexuellen Übergriffen für ein «toxisches Arbeitsklima» gesorgt habe.