Kevin Spacey plädiert auf nicht schuldig

Insgesamt zwölf Anklagen

Spacey sieht sich in Grossbritannien mit insgesamt zwölf Anklagen wegen sexueller Übergriffe konfrontiert. Im Juli 2022 hatte der Schauspieler vor dem Londoner Gericht Old Bailey in vier Anklagen wegen Übergriffe gegen drei Männer zwischen 2005 und 2013 auf nicht schuldig plädiert. Die Fälle werden nun voraussichtlich alle in einem Prozess verhandelt. Das Urteil muss bis Ende Juli gefällt sein, berichtet «Deadline». Zwischen 2004 und 2015 war Spacey künstlerischer Leiter des Londoner Old Vic Theatre gewesen.