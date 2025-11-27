Khloé Kardashian: Anspielung auf Kylie Jenner und Timothée Chalamet

Obwohl die beiden seit 2023 ein Paar sind und ab und zu gemeinsam in der Öffentlichkeit auftreten, haben sich Kylie Jenner (28) und Timothée Chalamet (29) nie wirklich zu ihrer Beziehung geäussert. Auch in der Doku–Soap «Die Kardashians», in der der Kardashian–Jenner–Clan tiefe Einblicke in ihr Leben zeigen, wird die Liaison bislang überhaupt nicht thematisiert.