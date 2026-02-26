Khloé Kardashian hält ihre Kids offline

Aufgewachsen vor Kameras, umgeben von Paparazzi – und trotzdem ohne jede Ahnung vom Internet. Khloé Kardashian (41) hat in der neuesten Folge ihres Podcasts «Khloé In Wonder Land» verraten, dass ihre beiden Kinder True (7) und Tatum (3) keinerlei Zugang zur digitalen Welt haben.
«Meine Kinder haben kein Social Media. Sie haben in keiner Form Zugang zum Internet. Meine Kinder haben nicht mal Google. Sie haben gar nichts davon», stellte die 41–Jährige klar. Die beiden wüssten daher auch gar nicht, was das überhaupt bedeute. Dass Paparazzi sie auf Schritt und Tritt begleiten, sei für True und Tatum hingegen völlig normal. «Für sie ist es gewöhnlich, Paparazzi zu erleben. Es ist seltsam, aber das ist eben die Norm. Sie hinterfragen es nicht», so Kardashian.
Was TikTok für True bedeutet
Besonders amüsant: Selbst das Wort TikTok hat für ihre Tochter eine ganz andere Bedeutung. «Meine Tochter sagt dann: ‹Ich will ein TikTok filmen.› Sie wissen nicht, was TikTok ist, weil ich nie über TikTok rede», erzählte die zweifache Mutter. Für True bedeute TikTok schlicht ein Tanzvideo. «Und dann filmen wir einfach Tanzvideos, sie tanzt auf meinen Tischen und hat Spass.»
Wann True ihr erstes Smartphone bekommt, hat der Reality–Star offenbar schon durchgeplant. Zum sogenannten «Golden Birthday» – wenn die Tochter am 12. April 2030 zwölf Jahre alt wird – soll es so weit sein. «Das heisst aber nicht, dass sie dann Social Media bekommt. Das heisst, sie bekommt ein Telefon», betonte Kardashian. Wenn es nach ihr ginge, sollten Kinder erst mit 16 oder 17 Jahren Zugang zu sozialen Medien erhalten.
Tochter True kam im April 2018 zur Welt, Sohn Tatum im Juli 2022. Die Kinder stammen aus Kardashians Beziehung mit dem Basketballspieler Tristan Thompson. Trotz der Trennung pflegen die beiden laut eigener Aussage eine gute Freundschaft. «Wir sind nicht füreinander bestimmt, aber er war dazu bestimmt, der Vater dieser Kinder zu sein», sagte Kardashian im Mai 2024 in einem Podcast.