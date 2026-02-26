Khloé Kardashian hält ihre Kids offline

«Meine Kinder haben kein Social Media. Sie haben in keiner Form Zugang zum Internet. Meine Kinder haben nicht mal Google. Sie haben gar nichts davon», stellte die 41–Jährige klar. Die beiden wüssten daher auch gar nicht, was das überhaupt bedeute. Dass Paparazzi sie auf Schritt und Tritt begleiten, sei für True und Tatum hingegen völlig normal. «Für sie ist es gewöhnlich, Paparazzi zu erleben. Es ist seltsam, aber das ist eben die Norm. Sie hinterfragen es nicht», so Kardashian.