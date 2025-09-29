Kieran Culkin und seine Frau Jazz freuen sich auf das dritte Kind

Schauspieler Kieran Culkin (42) und seine Frau Jazz Charton (37) erwarten ihr drittes Baby. Das verkündeten sie am Sonntag bei der Premiere von «Warten auf Godot» am Broadway in New York City. Damit hat Kieran Culkin seinen grossen Wunsch erfüllt bekommen. Denn bei den Emmys 2024 und bei den Oscars 2025 betonte er, dass er auf weitere Kinder hofft.
Zur Premiere des Broadway–Stücks erschien Jazz Charton in einem engen Kleid, sodass ihr Babybauch nicht zu übersehen war. Culkin lächelte und posierte vor den Fotografen stolz mit seiner schwangeren Frau, während er seine Hand auf ihren Bauch legte.
Sie haben bereits eine Tochter und einen Sohn
Das Paar ist seit 2023 verheiratet und hat bereits die Tochter Kinsey Sioux (6) und den Sohn Wilder Wolf (4). Aus seinem Wunsch nach weiterem Nachwuchs machte der kleine Bruder von «Kevin – Allein zu Haus»–Star Macaulay Culkin (45) keinen Hehl.
Als er im Januar 2024 bei den Emmys den Preis als bester Hauptdarsteller in einer Dramaserie für seine Rolle in «Succession» entgegennahm, dankte er in seiner Rede unter Tränen zunächst seiner Mutter und dann seiner «wunderschönen Frau» dafür, «dass sie ihr Leben mit mir geteilt und mir zwei wunderbare Kinder geschenkt hat». Dann fügte er hinzu: «Und Jazz, ich will mehr. Du hast gesagt, vielleicht, wenn ich gewinne!», schloss er lachend, während Charton von ihrem Platz aus lachte und applaudierte.
Auch bei der Oscar–Verleihung im März 2025, als er als bester Nebendarsteller im Film «A Real Pain» mit seinem ersten Goldjungen ausgezeichnet wurde, erinnerte er vor Publikum daran, dass seine Frau ihm im Falle eines Gewinnes weitere Kinder in Aussicht gestellt habe. Culkin sagte in Richtung seiner Liebsten: «Kein Druck. Ich liebe dich. Es tut mir wirklich leid, dass ich das schon wieder gemacht habe. Und lass uns mit den Kindern anfangen. Was meinst du?»