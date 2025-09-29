Kieran Culkin und seine Frau Jazz freuen sich auf das dritte Kind

Als er im Januar 2024 bei den Emmys den Preis als bester Hauptdarsteller in einer Dramaserie für seine Rolle in «Succession» entgegennahm, dankte er in seiner Rede unter Tränen zunächst seiner Mutter und dann seiner «wunderschönen Frau» dafür, «dass sie ihr Leben mit mir geteilt und mir zwei wunderbare Kinder geschenkt hat». Dann fügte er hinzu: «Und Jazz, ich will mehr. Du hast gesagt, vielleicht, wenn ich gewinne!», schloss er lachend, während Charton von ihrem Platz aus lachte und applaudierte.