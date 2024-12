Kieran Culkin wurde bei seinem ersten Schauspieljob «Idiot» genannt

Kieran Culkin (42) erinnert sich an seine Anfänge in der Schauspielbranche. In dem Podcast «SmartLess» sprach der Schauspieler am 23. Dezember über seine ersten Erfahrungen in der Branche: Im Alter von sechs Jahren stand Culkin für einen Werbespot vor der Kamera. «Ich weiss nicht mehr genau, wofür er war, aber es ging um etwas, das mit Lernschwierigkeiten zu tun hatte. Ich erinnere mich an das Konzept: Ich stehe vor einer Tafel mit Kreide in der Hand und weiss nicht, wie ich die einfache Aufgabe vor mir lösen soll. Die Kinder in der Klasse sollten mich ‹Dummkopf› und ‹dumm› und all das nennen.» Doch nachdem der Regisseur «Action!» gerufen hatte, habe dieser den damals sechsjährigen Culkin selbst als «Dummkopf» und «Idiot» beschimpft.