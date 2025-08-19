Kiffen, Rauchen, Feiern: Was ist auf dem eigenen Balkon erlaubt?

Der eigene Balkon ist für viele Menschen im Sommer ein kleines Paradies – zum Entspannen, Essen oder geselligen Zusammensein. Doch auch Balkonien hat seine Regeln. Besonders in Mehrparteienhäusern stösst persönliche Freiheit schnell an nachbarschaftliche Grenzen: Wenn jeden Abend Zigarettenrauch ins Schlafzimmer zieht, es am Wochenende ständig nach Cannabis riecht oder die Grillfeste regelmässig nach Mitternacht enden, stellt sich vielen die Frage: Was dürfen Nachbarn eigentlich auf ihrem Balkon und wann darf man einschreiten?