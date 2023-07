«Kill Till»: Till Lindemann zeigt sich mit provokantem T-Shirt

Beim dritten Berlin-Konzert hatte Lindemann mit seinem Dank an die Fans am Ende der Show bereits für Aufsehen gesorgt. Am 18. Juli hatte sich der Rammstein-Frontmann nach gut zwei Stunden Performance beim Publikum bedankt: «Dreimal in unserer Stadt, dreimal Berlin. Danke, dass ihr da wart.» Daran hatte er angefügt: «Und denkt immer dran: Bösen Zungen glaubt man nicht. Die Wahrheit kommt doch eh ans Licht.»