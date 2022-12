Wrestling-Ikone John Cena (45) und «Dune»-Star Jason Momoa (43) werden in der neuen Action-Komödie «Killer Vacation» mitspielen. Das berichtet «Variety» unter Berufung auf eingeweihte Personen. Demnach hat Warner Bros. die beiden muskulösen Schauspieler für das Spielfilmprojekt rekrutiert. Über die Handlung ist derzeit aber noch nichts bekannt. Cena und Momoa hätten sich am Set des kommenden Abschlusses der «Fast and the Furious»-Reihe kennengelernt und wollten ihre natürliche Chemie in einen weiteren Film einbringen, hiess es.