«Killers of the Flower Moon»: Erster Trailer zum Film mit Leo DiCaprio

Martin Scorseses (80) neuestes Werk «Killers of the Flower Moon» wird an diesem Samstag beim Filmfestival in Cannes seine Weltpremiere feiern. Wenige Tage vor der mit Spannung erwarteten Uraufführung an der Croisette sind nun endlich auch die ersten bewegten Bilder zum starbesetzten Historienfilm erschienen, in dem Leonardo DiCaprio (48) und Robert De Niro (79) mitwirken. Im Trailer zu sehen sind plötzlich zu Reichtum gekommene amerikanische Ureinwohner - und weisse Neuankömmlinge, die alles daransetzen, ihnen ihr Geld zu stehlen.