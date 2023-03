«Killers of the Flower Moon»: Scorsese-Film feiert in Cannes Premiere

«Killers of the Flower Moon» ist laut «The Hollywood Reporter» der erste Film von Scorsese seit 1986, der in der offiziellen Auswahl in Cannes gezeigt wird. Damals brachte «Die Zeit nach Mitternacht» ihm die Auszeichnung als bester Regisseur ein. Scorseses «Taxi Driver» (1976) gewann zuvor die Goldene Palme als bester Film. Ob «Killers of the Flower Moon» beim 76. Festival im oder ausserhalb des Wettbewerbs laufen wird, soll noch nicht bekannt sein. Cannes werde dem Bericht zufolge die Sektion, in der der Film gezeigt wird, auf der offiziellen Programm-Pressekonferenz Mitte April verkünden.