Kim Cattrall amüsiert über «Sex and the City»-Scherz

«And Just Like That...» ist eine Produktion für den Streamingdienst HBO Max. In Deutschland ist die Serie über Sky Q und das Streamingangebot Wow zu sehen. Nach ausgiebigen Spekulationen über die Hintergründe ihrer Abwesenheit in der ersten Staffel hatte Cattrall dem Branchenmagazin «Variety» im vergangenen Jahr erklärt, dass sie von HBO gar nicht erst für die erste Staffel der Serie angefragt worden war, nachdem sie kein Interesse gezeigt hatte, an einem weiteren «Sex an the City»-Kinofilm mitzuwirken. Die Serie sei ihr zufolge «im Grunde der dritte Film».