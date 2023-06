Kim Cattrall bestätigt «And Just Like That...»-Cameo

US-Medienberichten zufolge wird Cattralls Figur Samantha im Finale der zweiten «And Just Like That...»-Staffel mit Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker, 58) telefonieren. Laut «Variety» drehte Cattrall den Cameo-Auftritt am 22. März in New York City, «ohne die Stars der Serie zu sehen oder mit ihnen zu sprechen». Neben Parker sind in der Spin-off-Serie auch wieder die «Sex and the City»-Urgesteine Cynthia Nixon (57) und Kristin Davis (58) dabei. Angeblich hatte Cattrall auch keinen Kontakt zu Serienschöpfer Michael Patrick King (68). Allerdings wurde sie für den Auftritt von «Sex and the City»-Designerin Patricia Field (82) eingekleidet, heisst es.