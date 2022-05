Kim Cattrall feiert mit «Sex and the City»-Stars

Die 65-Jährige hatte «Sex and the City»-Serienschöpfer Darren Star, Kostümbildnerin und Stylistin Patricia Field und Schriftstellerin Candace Bushnell, die das Buch schrieb, auf dem die Serie basierte, als ihre Begleiter dabei. Cattrall selbst spielte die Figur Samantha Jones in der TV-Show, die zwischen 1998 und 2004 über sechs Staffeln lief und in zwei Spielfilmen fortgeführt wurde. Im Sequel «And Just Like That ...», das Ende 2021 anlief, war sie nicht zu sehen.