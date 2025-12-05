Kim Cattrall hat heimlich in London geheiratet

Vom BBC–Studio in die Ehe

Die Liebesgeschichte von Cattrall und Thomas begann 2016 bei der BBC. Die Schauspielerin war damals zu Gast in der Radiosendung «Woman's Hour», Thomas arbeitete dort als Audioingenieur. Was folgte, war eine höchst moderne Romanze: Die beiden folgten sich auf Twitter, dann flatterte eine Direktnachricht in Cattralls Postfach. «Es war sehr, sehr modern und einfach unkompliziert», schwärmte sie später im Interview mit «Glamour» über den ungewöhnlichen Beginn.